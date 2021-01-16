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"Страхи/Ошибки": каким традициям стоит появиться в каждой семье

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Темы:
Подкасты РИА (440)
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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210116/1031642702/StrakhiOshibki-kakim-traditsiyam-stoit-poyavitsya-v-kazhdoy-seme.html

Семейные традиции — это правильно, но порой они загоняют в угол своей бескомпромиссностью. В чём сакральный смысл этих ритуалов? Зачем цепляться за старые традиции и как создавать новые?

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"Страхи/Ошибки": каким традициям стоит появиться в каждой семье

Встречать Новый год исключительно в кругу родственников, раз в месяц устраивать семейный "выход в свет" или собираться по воскресеньям в родительском доме на ужин. 
Как договориться друг с другом, если воскресные ужины в обществе тёщи невыносимы, а встречать Новый год в кругу семьи уже надоело? До какой степени можно "навязывать" семейные традиции другим? И какое место в нашей жизни сейчас занимают ритуалы?

Вместе с семейным психологом Павлом Зыгмантовичем и заведующей кафедрой социологии и психолого-социальных технологий Московского городского университета Ларисой Овчаренко разбираемся, каким традициям стоит появиться в каждой семье.
1:20 Зачем нам семейные традиции
3:35 Когда традиция может навредить и травмировать
6:30 Почему человек цепляется за традиции, если следовать им не всегда удобно
10:00 "Воскресный ужин с тещей": как отказаться от традиций, которые тебе не нравятся
13:45 Как семейные традиции помогут решить проблемы внутри семьи
15:30 Нужно ли намеренно придумывать и вводить традиции
16:40 Можно ли переносить традиции родителей в свою семью
21:50 Как предложить семье создать новую традицию
25:30 Как терапевтично для себя и других подводить итоги
Слушайте подкасты РИА Новости.

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Подкасты РИА (440)

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