"Узнаю твой пароль на телефоне": как сейчас работают иллюзионисты

Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий?