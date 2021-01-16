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"Узнаю твой пароль на телефоне": как сейчас работают иллюзионисты

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Темы:
Подкасты РИА (440)
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210116/1031642738/Uznayu-tvoy-parol-na-telefone-Kak-seychas-rabotayut-illyuzionisty-.html

Как становятся иллюзионистами и где этому обучают? Как менталисты читают со сцены мысли зрителей и зачем люди платят за то, чтобы их обманывали? Где больше всех в мире любят фокусы и почему в России до сих пор нет индустрии иллюзий?

Радио
"Узнаю твой пароль на телефоне". Как сейчас работают иллюзионисты

Как фокусы ушли в диджитал и почему некоторые иллюзионисты искренне начитают верить, что управляют магией?
Как иллюзионисты выглядят в обычной жизни, чем они занимаются на ежегодных съездах и откуда берут реквизит, рассказывает иллюзионист и менталист Николай Фомушин.
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по четвергам.
Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (440)

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