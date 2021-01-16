Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука

Кто и зачем сегодня занимается наукой в России? О чем мечтают молодые ученые и какие проблемы видят.

Радио Откровения молодых ученых: чем сегодня живет российская наука?

Какие научные открытия может предложить Россия миру? Новый подход в создании аккумуляторов с уникальными характеристиками, усовершенствованная 3D-печать и невероятно пластичный металл, изучение синапсов для победы над болезнью Альцгеймера.

Трое молодых ученых: Олег Панченко, Максим Максимов, Екатерина Пчицкая — все из одного вуза, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого.

Их исследования уникальны, а результаты найдут применения в нейробиологии, молекулярной физике и химии, робототехнике и космонавтике. На чем они сосредоточены сегодня и каких открытий от них ждать завтра?

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