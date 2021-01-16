"Правда тела": диеты, которые убивают

Радио "Правда тела". Диеты, которые убивают

"Каждый день натощак съедайте ложку сырого молотого риса". "Не ешьте жиры". "Питайтесь только жидкостями". Какие популярные диеты являются вредными настолько, что их необходимо запретить?

Почему опасны монодиеты? Как на организме сказывается отказ от жиров? Чем чревата “жидкая диета”, когда все продукты употребляются в виде смузи и жидкостей? Обсуждаем с диетологом, гастроэнтерологом, кандидатом медицинских наук Алёной Поташевой.

01:30 Почему нужно запретить монодиеты

07:05 Чем опасно использование лечебных диет без основания (например, безглютеновой)

08:45 “Очень популярная страшная вещь - использование “пятой” диеты, когда не едят жиры”

10:20 Опасна ли диета, где мы исключаем молочные продукты, или та, в которой мы чересчур много их включаем

11:50 Жидкая диета: взгляд гастроэнтеролога

13:41 “Как только вы переходите на жидкую диету, попрощайтесь с вашими зубами”

18:30 “Гормональная диета - это очередной маркетинг”

20:05 Как диеты могут приводить к орторексии (когда человек становится болезненно зацикленным на питании)

23:40 Полезны ли “читмилы”

26:03 Топ-3 самых опасных диет

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