Гамисония о кислородных баллонах в больницах Абхазии: ведется жесткий контроль

Радио Гамисония о кислородных баллонах в больницах Абхазии: ведется жесткий контроль

На сайте администрации Сухума появилась информация, что инфекционной больнице требуются кислородные баллоны. По словам Гамисония, ситуация с кислородными баллонами всегда на жестком контроле.

"Моя работа начинается с кислородной станции. В день два раза докладываю министру здравоохранения сколько баллонов в запасе в больницах и сколько заправленных кислородом в самой станции. Ведется жесткий контроль", - подчеркнул Гамисония.

Комментируя сообщение инфекционной больницы, начальник управления Министерства здравоохранения Абхазии отметил, что потребности больницы в кислородных баллонах возросли, но дефицита в них нет.

"Инфекционная больница в Сухуме использовала до недавнеого времени до 20 баллонов в сутки, сегодня же они с утра взяли 40 баллонов. При этом у них нет проблемы с кислородными баллонами. Больница находится в двух шагах от кислородной станции. Если даже использованы 20 баллонов, можно загрузить их и повезти на станцию, там им тут же выдают уже заправленные баллоны. Хорошо, когда в больнице большой запас баллонов, но столько баллонов нет, можно закупить и поставить, но это не значит, что баллонов не хватает. Двери кислородной станции всегда открыты, что в республиканской станции, что в СФТИ", - сказал он.

По словам Гамисония в сутки больницы Абхазии используют до 350-400 баллонов. Больше всех баллоны нужны для COVID-госпиталя, инфекционной больницы в Сухуме и для мобильного госпиталя.

"Мы недавно закупили 100 баллонов, из них инфекционной больнице столицы отдали 15, если возникнет дефицит в баллонах, мы можем решить это вопрос. К тому же можно увидеть, как они валяются во дворах, их надо собрать и отдать больницам, это было бы полезно для всех", - сказал Гамисония.

Более подробно беседу можно послушать в эфире радио Sputnik Абхазия.