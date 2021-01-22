Эксперт рассказал, как Абхазия может выйти из энергетического кризиса

В эфире радио Sputnik Абхазия старший преподаватель кафедры энергетических систем в АГУ Эдуард Кимкетов отметил, что проблема с энергетикой в стране будет решена после того, как появятся альтернативные источники энергии для отопления.

По мнению Кимкетова, решать проблему энергетики Абхазии быстро не получится, решать ее нужно системно.

Радио Эксперт рассказал, как Абхазия может выйти из энергетического кризиса

"Нужно начать экономить электроэнергию. Но не за счет населения, а за счет новых технологий, которые в мире уже очень широко применяются. Надо брать опыт зарубежных передовых стран. Изучить этот вопрос особого труда не составляет, но надо, чтобы этим занимались специалисты, чтобы они начали изучать альтернативную энергетику более серьезно. Чтобы проблема решалась комплексно, нужно активное участие государства. Нужна законодательная база, нужно принять "зеленый тариф", - сказал эксперт.

Зимой электричества не хватает в связи с тем, что его напрямую используют на отопление, но, используя новые технологии, можно в пять раз экономить электроэнергию, отмечает Кимкетов.

"Вся электроэнергия зимой один к одному идет в тепловую энергию. Это очень невыгодно. Единственный выход – начинать использовать тепловые насосы. Даже северные страны такие как Исландия, Швеция давно это используют", - рассказал Эдуард Кименков.

Эксперт считает, что выход из кризиса возможен только в случае использовании альтернативной энергетики.

Подробности слушайте в аудиофайле.