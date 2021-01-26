Шалашаа: никакого положительного эффекта для экономики Абхазии майнинг не дает

В какой ситуации добыча криптовалют была бы выгодной для государства и может ли эта деятельность привести к социальному расслоению в обществе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал директор Института экономики и права АНА, доктор экономических наук Заур Шалашаа.

По мнению Шалашаа, бессмысленно говорить о том, что майнинг будет содействовать росту экономики в Абхазии, потому что государство в этом процессе не принимает никакого участия, а проводит только ограничительные меры.

Радио Шалашава: никакого положительного эффекта для экономики Абхазии майнинг не дает

"В любом случае от деятельности майнеров государство мало что получает. Единственное, спасибо, если они платят за электроэнергию. Когда-то, в 2017-2018 годы, вопрос стоял об официальной легализации майнинга на уровне государственного масштаба на примере того, как его легализовали в Белоруссии, Венесуэле и других странах. Но этот вопрос, к сожалению, у нас не получил никакой проработки. Учитывая ветхое состояние энергосистемы, государство в 2018 году, наоборот, запретило его функционирование. Постановление о запрете майнинга криптовалют было принято в 2018 году. Было постановление правительства как временная мера по ограничению потребления электроэнергии отдельными категориями абонентов. Тогдашним правительством, в частности министром экономики, предлагалось на государственном уровне разработать законопроект, регулирующий этот вид деятельности. Эти положения даже вошли в постановление Кабмина, как криптовалюта, майнинг криптовалюты, мощности, реестры. Но это был первый шаг", - рассказал Шалашаа.

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