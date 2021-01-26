Такие обстоятельства: депутат Лолуа об ужесточении мер за майнинг

О том, поможет ли усиление мер ответственности за незаконную добычу криптовалют на законодательном уровне, своим мнением в эфире радио Sputnik поделился депутат Праламента Абхазии Рауль Лолуа.

Президент Аслан Бжания представил на рассмотрение в Парламент пакет документов об усилении мер ответственности за незаконную добычу криптовалют. Законопроекты предполагают изменения в административном и уголовном кодексах.

Несанкционированный забор электроэнергии и неоплата за электричество являются хищением государственного имущества, которое должно быть уголовно наказуемым, сказал депутат Рауль Лолуа.

Радио Такие обстоятельства: депутат Лолуа об ужесточении мер за майнинг

"В Уголовном Кодексе эти статьи у нас есть. По самым скромным подсчетам у РУП "Черноморэнерго" воруют до 100 мегаватт. А это сегодня по минимальным ценам за электроэнергию 500 миллионов рублей в год", – отметил депутат.

Он задается вопросом, почему нет заявлений в органы внутренних дел, в прокуратуру, когда происходит хищение электроэнергии в особо крупном размере.

"Воруют электроэнергию у "Черноморэнерго". Они приезжают и отключают крупные фермы, которые потребляют 2-3 мегаватта. Понятно, что в течение какого-то времени электроэнергию потребляли и за нее не платили. Что происходит? Значит, кто-то "крышевал" этот вид деятельности… Конечно же, "Черноморэнерго" должно обращаться в органы внутренних дел за расследованием факта хищения", - сказал Лолуа.

Депутат сообщил, что представленные в Парламент законопроекты, ужесточающие ответственность за незаконную добычу криптовалют, парламентарии обсудят в ближайшие дни.

"Нам прислали два законопроекта. Один о внесении изменений в Уголовный кодекс и второй в Кодекс об административных правонарушениях. По Уголовному Кодексу, если ты присоединяешься к электрическим сетям и потребляешь большой объем электроэнергии, то наказание – лишение свободы до трех лет с конфискацией оборудования. Большой объем означает потребление электроэнергии в размере одного мегаватта", – сказал Лолуа.

По мнению депутата, важно не только принятие дополнительных законов, но ответственно их исполнять.

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