Историк: существуют значительные пробелы в изучении Холокоста

Радио Историк: существует значительные пробелы в изучении Холокоста

Ежегодно 27 января отмечается Международный день памяти жертв Холокоста. Резолюция об этом была принята Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 1 ноября 2005 года. Инициаторами принятия документа выступили Израиль, Канада, Австралия, Россия, Украина, США, а их соавторами – еще более 90 государств.

"С темой изучения Холокоста, как мне представляется, на сегодняшний день складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, вышла масса публикаций и научных трудов, а с другой стороны, она до сих пор изучена недостаточно. Существуют значительные пробелы в истории Холокоста, поскольку военные немецкие преступники пытались скрыть свидетельства преступлений своих, своих союзников. Мы знаем, что в Холокосте были повинны не только немцы. Неоднократно на судебных процессах нацистских военных преступников возникали парадоксальные ситуации, когда, казалось бы, почти все доказательства были, но из-за существующих пробелов в юриспруденции не всегда существовала возможность доказать вину конкретно того или иного человека. В условиях, когда наш мир нестабилен, когда в разных концах земного шара по-прежнему происходят кровопролитные войны, тот или иной этнос подвергается либо преследованиям, либо дискриминации, либо в худшем случае стоит под угрозой исчезновения, тема до сих пор актуальна. Одним из девизов, противостоящих нацисткой системе, был лозунг "никогда больше", хочется надеется на то, что, действительно, "никогда больше" было действенным, и оно не повторилось. К сожалению, на сегодняшний день такие угрозы есть", - отметил историк.

Холокост — от древнегреческого holocaustosis, означающего "всесожжение", "уничтожение огнем", "жертвоприношение". В современной научной литературе и публицистике обозначает политику нацистской Германии, ее союзников и пособников по преследованию и уничтожению шести миллионов евреев в 1933–1945 годах.

Дата памятного дня выбрана не случайно. 27 января 1945 года Советская армия освободила крупнейший нацистский лагерь смерти Освенцим, в котором погибло, по разным оценкам, от 1,5 до 4 миллионов человек. Точное количество погибших в Освенциме так и не удалось установить, поскольку многие документы были уничтожены, а сами немцы не вели учет жертв, направляемых в газовые камеры сразу по прибытии. Как свидетельствуют документы Нюрнбергского трибунала, погибло 2,8 миллиона человек, 90% из которых были евреи. Согласно последним оценкам историков катастрофы, общее число погибших в Освенциме составило около 1,5 миллиона человек, из них 85% евреев (1,275 миллиона).