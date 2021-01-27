Косачев о продлении Договора СНB-3: событие огромного значения

Радио Косачев о продлении Договора СНB-3: событие огромного значения

Президент России Владимир Путин поручил Министерству иностранных дел провести переговоры с США по продлению Договора о сокращении ядерных арсеналов (СНВ-3). Распоряжение опубликовано на портале правовой информации.

Во вторник состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Джозефом Байденом. Президенты России и США выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении Договора СНВ-3.

Событием огромного значения назвал продление Договора СНВ-3 глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачев.

"Наконец-то достигнута договоренность о продлении СНВ-3. Это, пожалуй, единственная хорошая новость последнего времени в российско-американских отношениях. Это событие огромного значения", - сказал сенатор.

Он заметил, что выработать эту договоренность было очень сложно, исходя из сжатого времени и из-за атмосферы, которая царит в двусторонних отношениях.

"Очень хорошо, что мы начинаем нашу работу с новой администрацией Байдена с такого хорошего символичного шага, который может дать дополнительные возможности, чтобы продвигаться вперед в наших сложных отношениях и по другим вопросам", - сказал Косачев.

Сенатор подчеркнул, что продление Договора СНB -3 является огромным успехом российской дипломатии и заслугой президента Владимира Путина.

Договор СНВ-3 (ДСНВ) между Россией и США вступил в силу 5 февраля 2011-го. Он предусматривает, что каждая из сторон сокращает свои ядерные арсеналы таким образом, чтобы через семь лет и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок.

Сегодня СНВ-3 - единственный действующий договор между Россией и США об ограничении вооружений, но истекает он 5 февраля 2021 года. Если его не продлят, в мире не останется соглашений, ограничивающих арсеналы крупнейших ядерных держав.