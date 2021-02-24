Садзба рассказал, от чего зависит рост и падение цены биткоина

Радио Садзба рассказал, от чего зависит рост и падение цены биткоина

Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, сообщает РИА Новости. В результате стоимость самой популярной криптовалюты ушла ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов. А в воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара. А психологическую планку в 50 тысяч долларов биткоин впервые преодолел 16 февраля.

По словам Садзба, если взглянуть на график падения биткоина, станет ясно, что он за все время своего существования так или иначе то поднимается, то падает.

"В последнее время это связано с тем, какие заявления делают крупные игроки, очень известные лица, в частности, и соответственно от этого многое зависит и даже курс. Если какой-либо знаменитый или вовлеченный человек в эту деятельность сделает заявление о том, что криптовалюта - эта валюта будущего, то естественно все бегут ее скупать, что сказывается и на росте", - отметил Садзба.

IT-специалист Инар Садзба в эфире радио Sputnik рассказал, что происходит с курсом биткоина, почему валюта резко падает и растет. сказал, что однозначный прогноз на курс биткоина делать тяжело, но, по его мнению, есть лица, которые могут поднять или обвалить цену на биткоин.

"Я считаю, что те механизмы, которые сейчас используются, а это в основном манипулятивные, то есть ряд лиц, заинтересованных в его либо росте, либо в падении, делают все возможное, чтобы его как-то поднять или обвалить, потому он может стоит хоть 200 тысяч долларов, а может - и один. Как будет выгодно, такова и будет его стоимость", - сказал Садзба в эфире радио Sputnik Абхазия.