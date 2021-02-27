"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Почему происходит этот процесс?