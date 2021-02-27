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"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210227/1031915458/Ekskalator-ekspresso-i-voobschem-vas-tozhe-besyat-lishnie-bukvy-.html

Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Почему происходит этот процесс?

Радио
"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.

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Темы:
Подкасты РИА (477)

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