"Экскалатор", "экспрессо" и "вообщем": вас тоже бесят лишние буквы?

Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
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Иногда случается так, что из некоторых слов пропадают буквы, которые потом неожиданно появляются в других. Например, в словах "дуршлаг", "противень" они исчезают, а в словах, "до скольких", "эспрессо" и "эскалатор", наоборот, появляются. Почему происходит этот процесс?
Убираем из слов лишние буквы и находим потерянные.
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Оппозиция Армении требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна после его заявления о том, что причиной потери Карабаха стало плохое российское вооружение.
День средств массовой информации отмечается в Абхазии 27 февраля. В это день в 1919 году вышла в печать первая газета на абхазском языке - "Апсны".
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