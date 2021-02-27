Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

Специалисты АНО "Диалог" рассказали о коммуникации власти и граждан, мониторинге и борьбе с фейками в России.

Радио Родительские чаты и гигиена в сети: как в России ведется борьба с фейками

"Зимняя Вишня" и коронавирус: какие события меняли отношение власти к фейкам? За что штрафовали россиян, и как не стать случайным распространителем лжи? Какие "вбросы" о коронавирусе были самыми популярными, и о чем сегодня врут чаще всего?

Как и с какой скоростью вычисляют фейки, чем вредны “родительские чатики” и почему соцсети часто не хотят бороться с лживой информацией - об этом мы говорили с сотрудниками АНО “Диалог”: ведущим экспертом Тимофеем Ви и заместителем руководителя аналитического департамента Юлией Тян.

1:33 В какие фейки о коронавирусе чаще всего верили россияне, чем они опасны? Какое событие стало заставило власть начать бороться с лживой информацией в сети?

6:40 Почему в фейки верят, что заставляет распространять их и почему пора перестать верить сообщениям из мессенджеров.

9:10 За какое время можно вычислить фейк и как с ним бороться?

17:35 Проблемы с доверием: почему официальным заявлениям люди верят меньше, чем комментариям в сети? Почему инстаграм Бузовой - отличная платформа для диалога с гражданам?

23:02 "Гигиена в сети”: за что штрафовали в 2020 и как не стать распространителем фейка по неосторожности.

29:20 Самые популярные фейки о вакцинах.

31:41 Какие технические решения существуют позволяют вычислять фейки и с какой скоростью?

36:24 Уловки блогеров и лидеров мнений: что делать пользователю, чтобы защититься от манипуляции.

41:30 Как разные соцсети борются с фейками, и почему чаще всего они ничего не удаляют и никого не банят?

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