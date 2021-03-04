Биолог о постковидном синдроме: все ваши "болячки" на десять лет вперед

Какие долгосрочные симптомы проявляются у людей, перенесших COVID, кто страдает чаще, как постковидный синдром отражается на психике и можно ли предупредить его развитие, рассказала доктор биологии, профессор Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.

Радио Биолог о постковидном синдроме: все ваши "болячки" на 10 лет вперед

О том, что представляет собой постковидный синдром или "лонгковид", каким образом он проявляется и может ли коронавирус стать хроническим, специалист рассказала на youtube-канале "RT Россия".

"Постковид" и синдром хронической усталости - что общего?

Постковидный синдром как болезненное состояние, которое развивается у людей, перенесших вирус, было знакомо ученым еще с 80-90-х годов прошлого века, но тогда его именовали синдромом хронической усталости и синдромом миофасциальных болей.

"Началось с того, что появились пациенты, которые начали ходить и искать пятый угол. Доктора говорили: вы уже должны быть полностью готовы, выписаны и идти на работу. Они говорят: а мы не можем, у нас сил нету. Доктор говорит: вы, наверное, врете, идите к психологу. А следующая станция - уже психиатр", - рассказала Баранова.

Только на рубеже 90 годов, по словам ученого, пациенты "смогли проковырять дырку в здравоохранении и приобрести себе диагноз", прогноз которого ― умеренно нехороший, состояние длительное - оно тянется годами, есть люди, которые по 20 лет больны, отмечает эксперт.

Как часто проявляется посткоронавирусный синдром?

Частота такого синдрома, который наблюдаем после коронавируса, совершенно заоблачная, сказала Баранова. Когда только появились наметки на то, что не все люди сразу выздоравливают, считалось, что их где-то 5% - людей, которые "выращивают себе длинный ковидный хвост и потом долго не могут его стряхнуть, месяц - два можно перетоптаться".

"Но сейчас, когда такое выраженное состояние по крайне мере у 20%, по другим данным, если диагностировать не весь синдром, а его отдельные признаки, например, такие как раздавливающая усталость, почти доходит до 50% условно выздоровевших. И выраженность этого симптома только отчасти коррелирует с тяжестью заболевания", - сказала Баранова.

Какие симптомы провоцирует постковидный синдром?

Если вашу жизнь прокрутить вперед на 10 лет, это то состояние, в которое вы попадаете, говорит эксперт. "Если вам сейчас 50, а завтра 60, к этому времени что-то да вылезет - лапы ломит, хвост отваливается. Вот коронавирус нам прокручивает жизнь на 10 лет", - отметила она.

В какой-то степени, проявившиеся после болезни симптомы можно открутить назад, однако молодым людям это сделать проще, чем пожилым. Кроме того, "мужчины страдают больше во время острой фазы, а женщины более склонны отрастить длинный ковидный хвост и потом его за собой тащить", - предупредила Баранова.

"В зависимости от склонностей организма получаем то или другое. Причем вирус не делает что-то специфическое - одно для всех. Просто где тонко, там и рвется. Если у вас в организме была вот эта слабость, он продавит эту слабость", - сказала ученый.

Три главных воздействия коронавируса на организм

Поскольку вирусное заболевание - это огромная нагрузка и на организм, и на его метаболизм, первое воздействие - это очень сильный износ органов и тканей из-за того, что вирус их очень сильно напряг, сказала Баранова.

Второе - вирус вызывает тромбоз. Это может быть тромбоз крупных сосудов, который потом приведет к таким проблемам как инфаркты, инсульты, и тогда нужна будет отдельная реабилитация. Но если забиваются мелкие сосуды, наступает гипоксия в тканях, которые находятся "ниже по течению". И вот где это находится, там и проблема, говорит доктор. Сосуды забились в ногах - и вот у нас ноги не ходят, ступни горят. Но часто люди сами не могут разграничить симптомы.

"Если это происходит в мозге, а это происходит довольно часто, в зависимости от того, в какой области мозга, мы чувствуем совершенно разную симптоматику. В одних случаях может гулять температура, проблемы с движениями, мелкокинезические расстройства ― руки дрожат или голова начинает дрожать, могут быть проблемы со зрением, или просто туман в голове", - рассказала Баранова.

Как лечить постковидный синдром?

Каждой системе здравоохранения сейчас нужно приспосабливаться к новым условиям, отмечает доктор наук. "Вакцина и маски - это важно, но не менее важно сейчас создать некую систему, чтобы люди с постковидом не уходили навсегда из рабочей силы", советует биолог.

"Иначе эти люди с постковидом не проживут жизнь, которую они должны прожить по длительности, а проживут более короткую. Каждое государство должно помочь людям по этой дорожке пройти. Дешевле сейчас оплатить отпуск, чем потом иметь дело с тем, что человек через два года совсем перестанет работать", - полагает эксперт.