Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.
2:05 Что такое дружба
4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы
7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения
9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму
12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе
14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее
17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнера есть друзья противоположного пола
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