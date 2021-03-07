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Страхи

Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210307/1031960970/Podkast-StrakhiOshibki-Est-li-druzhba-mezhdu-muzhchinoy-i-zhenschinoy-.html

Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной?

Радио
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.

2:05 Что такое дружба

4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы

7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения

9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму

12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе

14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее

17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнера есть друзья противоположного пола

Слушайте подкасты РИА Новости.


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