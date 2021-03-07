"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

Как знаменитое "Ку!" едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы "Кин-дза-дзы".
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"Я маску сниму и надышу вам тут!": трагикомедия "Кин-дза-дза" еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь.
Как знаменитое "Ку!" едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы "Кин-дза-дзы".
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В воскресенье 7 марта представители фамилии Авидзба заявляли, что собираются встретиться с президентом по поводу задержания в Сухуме его бывшего помощника Ахры Авидзба.
Экс-помощник президента Абхазии Ахра Авидзба задержан в СГБ, он требует свободы и продолжает голодовку.
Родственники и друзья Ахры Авидзба вновь собрались у здания СГБ Абхазии с полудня воскресенья 7 марта. Они ждут решения суда, который должен сегодня избрать меру пресечения в отношении задержанного.
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