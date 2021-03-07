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"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210307/1031961014/Pochemu-ne-v-namordnikakh-Prorochestva-galaktiki-Kin-dza-dza.html

"Я маску сниму и надышу вам тут!": трагикомедия "Кин-дза-дза" еще 35 лет назад гротескно описала нашу сегодняшнюю жизнь.

Радио
"Почему не в намордниках?". Пророчества галактики "Кин-дза-дза"

Как знаменитое "Ку!" едва не поставило выход фильма под угрозу? Как "кацап" превратился в "пацака"? И что бывает с обществом, у которого нет цветовой дифференциации штанов? Вспоминаем злободневные фразы "Кин-дза-дзы".

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Темы:
Подкасты РИА (486)

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