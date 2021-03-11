Политолог: США устали от афганской кампании и ищут "золотую середину" для ухода

Директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар в эфире радио Sputnik прокомментировал сообщение о полном выводе войск США из Афганистана.

Радио Политолог: США устали от афганской кампании и ищут "золотую середину" для ухода

Соединенные Штаты Америки рассматривают как полный вывод войск из Афганистана к 1 мая, так и другие варианты, сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на письмо госсекретаря США Энтони Блинкена президенту республики Ашрафу Гани.

Это письмо, по большому счету, инструмент давления - больше на Кабул, нежели чем на талибов, отметил в диалоге с Sputnik Таджикистан директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"Очевидно, США рассчитывают на минимальные уступки со стороны Ашрафа Гани. Вероятно, Вашингтон готовится к переносу даты полного вывода войск из Афганистана в случае, если не удастся получить желаемого от Гани или талибов", - пояснил эксперт.

Нессар добавил, что для успеха в мирном урегулировании, обе стороны должны уступить - это очевидно, поскольку позиции очень сильно расходятся.

"С другой стороны, одна большая проблема - то, что талибы не могут озвучить свои требования публично. Они опасаются, что это вызовет раскол среди боевиков. Нужно создать другую атмосферу переговоров, чтобы талибы могли открыто излагать свое мнение", - поделился политолог.

Омар Нессар объяснил, что для мирного урегулирования в Афганистане нужен прозрачный и четкий механизм исполнения договоренностей, потому что возможно, что стороны договорятся, но эти условия не будут выполнены.

"Политика США в Афганистане на протяжении последних минимум 10 лет находится в некоей неопределенности. При каждом президенте одновременно говорят и о сокращении войск, желании уйти из Афганистана, но в то же время ищут какие-то другие варианты", - рассказал директор российского Центра изучения современного Афганистана.

Нессер заключил, что США устали от афганской кампании, они не добились поставленных целей и задач, но ищут некий оптимальный выход, "золотую середину".