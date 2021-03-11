Ашуба о ситуации с коронавирусом во Франции: все чаще говорят о российской вакцине

Жительница Франции Алина Ашуба в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала, как французы соблюдают антиковидные меры и почему эпидемиологи готовы забыть о политике, когда речь идет о здоровье людей.

Алина Ашуба живет в парижском регионе. По ее словам, там все еще продолжаются ограничительные меры.

Радио Ашуба о ситуации с коронавирусом во Франции: все чаще говорят о российской вакцине

"Я работаю из дома вот уже почти год. Люди настолько устали, что очень многие ходят без масок, оправдываясь тем, что уже переболели и у них есть антитела. Рестораны, кафе, кинотеатры и театры не работают с лета. После 18 часов мы не имеем права выходить на улицу, если нет подтверждающего документа. Вакцинация пошла полным ходом. Уже приглашают людей старше 50 лет, чтобы назначить день вакцинации. Садики, школы и университеты работают", - рассказала Алина Ашуба.

При этом, по ее словам, эпидситуация во Франции не улучшается. Французов очень интересует вопрос вакцинации. Первой вакциной, которая вошла во Францию, стала немецкая "Pfizer".

"Эту очень критикуют, тем не менее рекламируют вышестоящие органы. Но французский народ, так же, как и любой другой, не глупый и понимает, что речь больше идет о бизнесе, чем о здоровье. После немецкой вакцины появились шведская и китайская. Но все чаще и чаще говорят о российской вакцине "Спутник V". Очень многие французские ученые-эпидемиологи очень положительно о ней отзываются, говорят, что, несмотря на то, что к России относятся "не очень", это политический взгляд, нам надо брать во внимание здоровье нации. И если Россия нам может предоставить такую вакцину, мы должны ее купить, потому что не хватает вакцины, которая поступает", - отметила Ашуба.

По ее словам, большая часть эпидемиологов Франции за то, чтобы российская вакцина вошла в Европу.