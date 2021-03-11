Жемчугов: пандемия показала, что попытки получить преимущество, дают сдачу самому себе

Радио Жемчугов: пандемия показала, что попытки получить преимущество, дают сдачу самому себе

11 марта 2020 года генеральный директор ВОЗ заявил, что заболевание коронавирусом выходит за пределы одной страны и представляет угрозу для всего мира.

Год многому научил мировое сообщество, отметил в эфире радио Sputnik доктор медицинских наук, иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

"Самое главное – относиться с вниманием к специалистам по этой инфекции, потому что предыдущие десятилетия расслабили народ в плане того, что все инфекции побеждены, микробов нет, антибиотики – это сила. Но сейчас природа показывает нам, кто ее царь. А в техническом плане мы увидели, что эволюция микробного мира не остановилась, и она может привести к таким последствиям, которые влияют на все мировое сообщество от экономики до поведения людей. Для ученых, для меня лично, оказалось, что специальность востребована, к чему мы готовились всю жизнь. Получилось, что все знания оказались актуальными, и я благодарен своим учителям. Я рад за своих коллег, что мы достойно встретились с такой угрозой. Произошло обновление всей системы, как в компьютере. Мир един и во время борьбы с биотеррористом все увидели, что все попытки получить преимущество на этом фронте, дают сдачи самому себе", - сказал Жемчугов.

Началось все в Китае, все на планете узнали о существовании такого города, как Ухань. Потом эпицентры COVID-19 переместились в Италию, Иран, США и Бразилию. А сейчас осталось всего несколько государств, в которых нет этой смертельной инфекции.