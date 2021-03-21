Не по-русски… а по-японски: хайку, хокку и как их написать

Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.
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"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра?
Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.
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Временные ограничения вводятся в связи с планово-профилактическими работами в тоннелях на Гагрском участке трассы.
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