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Не по-русски… а по-японски: хайку, хокку и как их написать

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210321/1032055575/Ne-po-russki-a-po-yaponski-khayku-khokku-i-kak-ikh-napisat.html

"Спрыгнула в воду лягушка" или "Максим, дрожа, на кухне воду пьет"... Что такое хайку, или хокку? В чем простота и гениальность этого японского жанра?

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Не по-русски… а по-японски. Хайку, хокку и как их написать

Как в него играли русские поэты - от классиков Серебряного века до анархистов 90-х годов? Составляем инструкцию по написанию хайку русском языке.

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Темы:
Подкасты РИА (501)

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