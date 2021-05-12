Тарасов об обострении в Израиле: речь о сделке по ядерной программе

По Израилю из сектора Газа за последние дни выпустили более тысячи ракет, заявили в Тель-Авиве. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов поделился мнением о возможных причинах и последствиях обострения ситуации.

Радио Тарасов об обострении в Израиле: речь о сделке по ядерной программе

За последние дни в сторону Израиля из сектора Газа выпустили более тысячи ракет, заявил один из руководителей армейской пресс-службы Йонатан Конрикус.

Эскалация на границах палестинского анклава началась в понедельник после столкновений в Иерусалиме. Стороны обмениваются ракетными ударами.

В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов поделился мнением о возможных причинах и последствиях крупнейшего за последние годы обострения ситуации.

"Нынешняя эскалация вписывается в контекст обострения ситуации в регионе. Кроме того, это может быть отвлечением внимания от сирийского конфликта и иранской проблемы. Более того, мне кажется, что речь идет об обострении иранской проблемы, потому что Иран пользуется достаточно серьезным влиянием в Палестинской автономии, и его хотят таким образом скомпрометировать. Инцидент накладывается на контекст серьезных перемен. Речь идет о готовящейся сделке по иранской ядерной программе на переговорах в Вене. И это может осложнить позицию Ирана в переговорном процессе. Дело в том, что в повестку могут включить не только технические вопросы по ядерной программе, но и проблему региональной политики. Кстати, об этом договорились недавно Лондон и Париж. Они считают, что условия нужно расширить, чтобы Иран изменил свою политику в регионе, и эти выступления объективно работают на срыв договоренностей", – отметил эксперт.

В Тель-Авиве сообщили о пяти убитых и более 200 раненых. По данным СМИ, при обстрелах города Лод погиб ребенок. У палестинцев около 30 жертв, в их числе десять детей, более 200 человек пострадали.