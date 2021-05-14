Светов о письме военных США в адрес Байдена: в США начнется страшный визг

После открытого письма отставных военных США, поставивших под сомнение здоровье президента Байдена и адекватность принимаемых им решений, в Америке могут смешать подписантов с грязью, считает политолог, журналист Юрий Светов.

Радио Светов о письме военных США в адрес Байдена: в США начнется страшный визг

Более 120 отставных американских генералов и адмиралов подписали открытое письмо, усомнившись в психофизическом здоровье президента Байдена и в достоверности результатов президентских выборов 2020 года.

По мнению отставных офицеров, администрация Байдена в диктаторской манере ведет наступление на конституцию. Например, в обход конгресса подписано более полусотни указов, отменяющих решения предыдущего президента.

"Нельзя игнорировать психическое и физическое состояние главнокомандующего. Он должен быть способен принимать быстрые и точные решения в сфере национальной безопасности", – подчеркивают авторы обращения.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов назвал публикацию письма уникальным событием для Соединенных Штатов. Дело в том, что в политической традиции США важное место занимает невмешательство военных в политику, и заявлений, подобных этому, так сразу и не припомнить.

По его словам, это письмо – тревога людей, которые свою жизнь посвятили защите государства и говорят о серьезных проблемах. Линия, которую начал проводить Байден, полностью противоречит линии Трампа, который не втянул США ни в одну новую войну.

"А Байден сейчас бросает вызов и России, и Китаю, и это не может не тревожить. Видимо, внутри американской армии зреют какие-то процессы, которые нашли отражение в этом письме. Однако полагаю, что сейчас в США начнется страшный визг, этим генералам и адмиралам начнут угрожать, начнутся разговоры о том, что военные вторгаются в политику. Предвижу, что их будут с грязью смешивать все мейнстримные СМИ", – полагает Юрий Светов.

Кстати, некоторые действующие и отставные американские военные уже ответили на письмо, назвав его антидемократической кампанией и "предательством".