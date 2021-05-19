17:37 19 Мая 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.68
  • EUR90.10
Поиск
© Sputnik / Александр Натрускин

Эксперт рассказал, когда Россия нормализует отношения с Западом

Радио
Получить короткую ссылку
37 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/05/12/1032439444.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210519/1032439414/Ekspert-rasskazal-kogda-Rossiya-normalizuet-otnosheniya-s-Zapadom.html

Последние годы отношения России и Запада напоминают остросюжетный фильм: как происходит распределение ролей и кто является режиссером картины, объяснил руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Сергей Уткин.

Радио
Эксперт рассказал, когда у России нормализуются отношения с Западом

Негативная тенденция в отношениях между Россией и Западом сформировалась не сейчас. Возможно, ряд процессов усугубила пандемия, но вряд ли стоит с ней связывать ухудшение отношений – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Сергей Уткин.

"Негативные отношения между Россией и Европейским союзом, Россией и Западом сформировались в контексте украинского кризиса, как минимум. Это продолжается последние семь лет, и мы видим все новые стадии развития этого конфликта", - считает эксперт.

Со слов Уткина, конфликт между Украиной и Россией можно назвать тлеющим, но тем не менее вполне реальным. И пока нет причин предполагать, что в обозримом будущем произойдет изменение сложившихся трендов.

"Скорее всего, России стоит ожидать новых неприятных инцидентов в отношениях с ЕС и Западом. Поэтому стоит ориентироваться на то, чтобы по крайней мере минимизировать негативные последствия таких инцидентов. Каждая из сторон должна быть готова к разнообразным вызовам", - подытожил собеседник.

Пока поводов для расслабления в спокойной дружественной геополитической обстановке у России с Западом не предвидится.

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
День пионерии: главный праздник советских школьников
Преодолеть все препятствия: всеармейские состязания "Десантный взвод"
График выплат российских пенсий в Абхазии: май


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться