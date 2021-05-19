Эксперт рассказал, когда Россия нормализует отношения с Западом

Последние годы отношения России и Запада напоминают остросюжетный фильм: как происходит распределение ролей и кто является режиссером картины, объяснил руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Сергей Уткин.

Радио Эксперт рассказал, когда у России нормализуются отношения с Западом

Негативная тенденция в отношениях между Россией и Западом сформировалась не сейчас. Возможно, ряд процессов усугубила пандемия, но вряд ли стоит с ней связывать ухудшение отношений – такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказал руководитель группы стратегических оценок Центра ситуационного анализа ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова Сергей Уткин.

"Негативные отношения между Россией и Европейским союзом, Россией и Западом сформировались в контексте украинского кризиса, как минимум. Это продолжается последние семь лет, и мы видим все новые стадии развития этого конфликта", - считает эксперт.

Со слов Уткина, конфликт между Украиной и Россией можно назвать тлеющим, но тем не менее вполне реальным. И пока нет причин предполагать, что в обозримом будущем произойдет изменение сложившихся трендов.

"Скорее всего, России стоит ожидать новых неприятных инцидентов в отношениях с ЕС и Западом. Поэтому стоит ориентироваться на то, чтобы по крайней мере минимизировать негативные последствия таких инцидентов. Каждая из сторон должна быть готова к разнообразным вызовам", - подытожил собеседник.

Пока поводов для расслабления в спокойной дружественной геополитической обстановке у России с Западом не предвидится.