Гражданин и начальник: Барциц о проверке нотариальных контор и органов ЗАГСа

Что показали проверки работы нотариальных контор и органов ЗАГСа в Сухуме и Сухумском районе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр юстиции Анри Барциц.

Радио Гражданин и начальник: Барциц о проверке нотариальных контор и органов ЗАГС

По словам Барциц, проверки прошли в 11 государственных нотариальных конторах и двух ЗАГСах.

"Прежде чем совершить данную инспекцию, мы периодически получали информацию от наших граждан, связанную с тем, что существуют нарушения дисциплины трудового распорядка, когда граждане приезжают из разных районов и сталкиваются с проблемой, что на местах нет людей, не могут попасть. Мы решили на месте выяснить, какие проблемы существуют. Основные проблемы – это непосредственно условия, ремонт помещений, трудности правового характера, которые мы стараемся преодолевать все вместе", - рассказал Барциц.

Подробнее об этом и о том, с какой ситуацией инспекторы столкнулись на местах, об условиях работы нотариусов, слушайте в аудиофайле.