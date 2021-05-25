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Гражданин и начальник: Барциц о проверке нотариальных контор и органов ЗАГСа

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210525/1032492001/Grazhdanin-i-nachalnik-Bartsits-o-proverke-notarialnykh-kontor-i-organov-ZAGSa-.html

Что показали проверки работы нотариальных контор и органов ЗАГСа в Сухуме и Сухумском районе, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал министр юстиции Анри Барциц.

Радио
Гражданин и начальник: Барциц о проверке нотариальных контор и органов ЗАГС

По словам Барциц, проверки прошли в 11 государственных нотариальных конторах и двух ЗАГСах.

"Прежде чем совершить данную инспекцию, мы периодически получали информацию от наших граждан, связанную с тем, что существуют нарушения дисциплины трудового распорядка, когда граждане приезжают из разных районов и сталкиваются с проблемой, что на местах нет людей, не могут попасть. Мы решили на месте выяснить, какие проблемы существуют. Основные проблемы – это непосредственно условия, ремонт помещений, трудности правового характера, которые мы стараемся преодолевать все вместе", - рассказал Барциц.

Подробнее об этом и о том, с какой ситуацией инспекторы столкнулись на местах, об условиях работы нотариусов, слушайте в аудиофайле.

 

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