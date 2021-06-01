Такие обстоятельства: Кайтан о единственно верном способе защиты от COVID-19

Врач Анри Кайтан в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал о британском штамме коронавируса, о том, как избежать неминуемого заболевания и какими могут быть последствия для переболевших COVID-19.

Радио Такие обстоятельства: Кайтан о единственно верном способе защиты от COVID-19

В Абхазии зарегистрировано несколько случаев заражения "британским" штаммом коронавируса. Премьер-министр Александр Анкваб привел неутешительные цифры по заболеваемости коронавирусом в Абхазии и не исключил варианта проведения обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции в республике. Темпы же вакцинации пока медленные. Что делать? Что вообще происходит в настоящее время с ковидом и почему некоторые люди так боятся вакцинации? Об этом в студии радио Sputnik Абхази шла речь с врачом Анри Кайтан.

В данный момент отмечается спад второй волны коронавирусной инфекции, регистрируется уменьшение количества заболеваемости, сказал в эфире радио Sputnik врач Анри Кайтан.

"Мы не до конца понимаем волнообразность заболевания и эпидемиологические факторы. Есть такое мнение, что приблизительно каждые три месяца эти вспышки будут происходить. Если сравнивать с гриппом, то мы должны понимать, что рано или поздно COVID-19 переболеют все, кто не имеет иммунитета. Поэтому, для того, чтобы избежать неминуемого заболевания опасной болезнью необходимо вакцинироваться", - сказал врач.

По его мнению тем, кто категорически против прививок от любых инфекций, выводы нужно делать не в социальных сетях, читая хайп в интернете, а спрашивать мнение у компетентных людей, пользоваться научными статьями.

Подробнее об этом и о том, может ли появление новых штаммов сказаться на эпидобстановке, каков риск осложнений после вакцинации, как последствия коронавируса могут отразиться на репродуктивной системе мужчин и стоит ли антипрививочникам продолжать свою скептическую кампанию, слушайте в аудиофайле.