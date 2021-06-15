Мартынов о предстоящей встрече Путина с Байденом: прорывных решений не будет

Могут быть обозначены некие "красные линии" – о возможных договоренностях лидеров России и США в Швейцарии рассуждает эксперт Алексей Мартынов.

Радио Мартынов о предстоящей встрече Путина с Байденом: прорывных решений не будет

Саммит G7 в Великобритании, саммит США – ЕС в Брюсселе и, наконец, предстоящая встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена 16 июня в Женеве дают повод для обильных комментариев политических экспертов и прогнозов аналитиков. Будет ли положено начало новому переделу мира на сферы влияния, будут ли сделаны шаги по нормализации отношений США и России, либо американская сторона попытается каким-то образом использовать белорусский кейс для торга в части решения своих геополитических и внутренних проблем? Своим мнением со слушателями радио Sputnik поделился известный российский политический эксперт, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

"Хочется верить, что это будет началом полноразмерного диалога в условиях беспрецедентно низкого уровня российско-американских отношений, и отношений России и коллективного Запада. Надеемся, что Байден, как парламентер или представитель западных сообществ, в ходе переговоров с Путиным побеспокоится о договоренностях в отношении политических "красных линий", чтобы эти линии не пересекались, а всегда были параллельными", – полагает собеседник Sputnik.

По словам Мартынова, история с самолетом Ryanair и блогером Протасевичем была затеяна Западом для того, чтобы был отработан беспроигрышный, по их мнению, ход, когда при необходимости восстановления диалога с Россией (которую ругать не с руки), была бы использована белорусская карта в виде некого громоотвода.