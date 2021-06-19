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Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
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Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
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МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
SPUTNIK Казахстан
Вызвать в суд Токаева в качестве свидетеля потребовал адвокат Биртанова
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Оплата за проезд в Бишкеке должна быть полностью безналичной — Марипов
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ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Латвия
Еврокомиссия разрешила прививать детей от 12 лет вакциной Pfizer
SPUTNIK Литва
В Литве выявили более 1,2 тысячи новых случаев COVID-19
SPUTNIK Молдова
ЦИК Молдовы изменил решение о числе избирательных участков за границей
SPUTNIK Таджикистан
Жириновский объяснил недовольство песней Манижи на Евровидение - 2021
SPUTNIK Узбекистан
Белорусский МАЗ организует в Узбекистане сборочное производство
SPUTNIK Беларусь
ЕС и США рассчитывают, что Минск разрешит вернуться высланным дипломатам
SPUTNIK Южная Осетия
Президент Южной Осетии поручил в течение месяца провести полную инвентаризацию земель
SPUTNIK Азербайджан
Диверсия на границе: задержан армянский военнослужащий
SPUTNIK Армения
МО Армении опровергло сообщение Азербайджана о задержании "диверсанта"
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На словах давить, на деле сотрудничать: "новая" стратегия ЕС в отношении России
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Убийцы нового типа: на Россию напустили "стервятников"
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