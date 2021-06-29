Эксперт рассказал об основной цели учений НАТО "Sea Breeze" в Черном море

Военный эксперт Александр Тиханский в эфире радио Sputnik поделился своими мнением о морских учениях НАТО "Sea Breeze" в Черном море.

Радио Эксперт рассказал об основной цели учений НАТО "Sea Breeze" в Черном море

Морские учения НАТО "Sea Breeze" в Черном море стартовали в понедельник, они проводятся ежегодно с 1997 года с подачи США и Украины, в этом году в них примет участие рекордное количество кораблей Североатлантического альянса. Маневры пройдут с 28 июня по 10 июля, по сообщению Российского Национального центра управления обороной, силы Черноморского флота внимательно контролируют ход учений.

"Эти маневры пройдут в северо-западном части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины с участием подразделений США, Канады, Украины, Британии, Нидерландов, Румынии, Болгарии, Греции, Турции и даже Латвии, чей состав военно-морского флота внушает опасения", - отметил эксперт в эфире радио Sputnik Беларусь.

По мнению собеседника Sputnik, инцидент, который ранее произошел в территориальных водах России с эсминцем Defender, заставит пристально следить за ходом учений все мировое сообщество.

"Интересно, что когда Defender прибыл в Грузию, там его встретили как героя, прямо на пирсе устроили концерт с песнями и танцами", - сказал Тиханский.

Профессор Академии военных наук Российской Федерации Александр Тиханский отметил, что учения в Черном море, один из поводов оставить оружие на территории Украины.