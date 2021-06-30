Такие обстоятельства: адвокат Арчелия о реформировании правоохранительных органов

О том, как отсутствие тюрьмы сказывается на работе правоохранительной системы, и своим мнением по реформированию правоохранительных органов в эфире радио Sputnik рассказала адвокат Асида Арчелия.

Радио Такие обстоятельства: Адвокат Арчелия о реформировании правоохранительных органов

Реформирование правоохранительных органов надо начинать с закона, сказала адвокат в беседе на радио.

В настоящее время на территории Абхазии действует закон, который был принят 1971 году, также есть закон Республики Абхазия от 2009 года о порядке содержания в местах лишения свободы подозреваемых, обвиняемых, совершивших преступления.

"Допустим, лицо, признанное виновным в совершении того или иного преступления, назначается та или иная колония, где лицо должно отбывать наказание по приговору. Соответственно, в связи с тем, что у нас нет колонии общего режима, колонии поселения – все лица, которые осуждены за те или иные правонарушения отбывают наказание по приговору в СИЗО Дранда. Сроки сокращаются. Если колония поселения соответственно один к трем", - рассказала Арчелия.

По мнению адвоката, на сегодняшний день находясь в местах лишения свободы в СИЗО Дранда, не достигается цели наказания.

"Реформа необходима для того, чтобы исправить осужденного. Нельзя содержать лиц совершивших тяжкие преступления и особо тяжкие преступления с лицами, которые впервые привлекаются к уголовной ответственности и совершили преступление средней тяжести, нельзя содержать также с лицами, которые являются несовершеннолетними, которые совершили преступление по неосторожности. Нельзя содержать лиц осужденных и обвиняемых вместе, согласно тем законам, которые у нас сегодня есть. По сути, у нас все сидят в одном учреждении", - отметила Арчелия.

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