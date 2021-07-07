Такие обстоятельства: Шалашаа и Парахина о государственно-частном партнерстве

Государственно-частное партнерство как инструмент развития международного сотрудничества России и Абхазии в эфире радио Sputnik рассмотрели доктор экономических наук Валентина Парахина и директор Института экономики АНА Заур Шалашаа.

Радио Такие обстоятельства: Шалашаа и Парахина о государственно-частном партнерстве

Северо-Кавказский федеральный университет и Институт экономики и права АНА провел исследование "Государственно-частное партнерство как инструмент развития международного сотрудничества России и Абхазии в условиях цифровизации". О проекте и о его итогах рассказали в эфире радио Sputnik директор Института экономики АНА Заур Шалашаа и доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента СКФУ Валентина Парахина.

Эксперты высказали мнение о том, насколько назрела необходимость применения государственно-частного партнерства в вопросах сотрудничества России и Абхазии, о приоритетных направлениях использования такого партнерства, о рисках, которые есть при реализации государственно-частного партнерства. Заведующая кафедрой менеджмента СКФУ Валентина Парахина и директор Института экономики и права Абхазии Заур Шалашаа рассказали и о значении использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов, в чем состоят преимущества для государственного и частного секторов.

Полная версия беседы в аудиофайле.