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Такие обстоятельства: Шалашаа и Парахина о государственно-частном партнерстве

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https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210707/1032787396/Takie-obstoyatelstva-Shalashaa-i-Parakhina-o-gosudarstvenno-chastnom-partnerstve.html

Государственно-частное партнерство как инструмент развития международного сотрудничества России и Абхазии в эфире радио Sputnik рассмотрели доктор экономических наук Валентина Парахина и директор Института экономики АНА Заур Шалашаа.

Радио
Такие обстоятельства: Шалашаа и Парахина о государственно-частном партнерстве

Северо-Кавказский федеральный университет и Институт экономики и права АНА провел исследование "Государственно-частное партнерство как инструмент развития международного сотрудничества России и Абхазии в условиях цифровизации". О проекте и о его итогах рассказали в эфире радио Sputnik директор Института экономики АНА Заур Шалашаа и доктор экономических наук, заведующая кафедрой менеджмента СКФУ Валентина Парахина.

Эксперты высказали мнение о том, насколько назрела необходимость применения государственно-частного партнерства в вопросах сотрудничества России и Абхазии, о приоритетных направлениях использования такого партнерства, о рисках, которые есть при реализации государственно-частного партнерства. Заведующая кафедрой менеджмента СКФУ Валентина Парахина и директор Института экономики и права Абхазии Заур Шалашаа рассказали и о значении использования механизмов государственно-частного партнерства для реализации крупных проектов, в чем состоят преимущества для государственного и частного секторов.

 Полная версия беседы в аудиофайле.

 

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