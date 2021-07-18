18:20 18 Июля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD74.17
  • EUR87.57
Поиск
© Sputnik

"Страхи/Ошибки": боюсь, люди узнают, что я сидел

Радио
Получить короткую ссылку
Темы:
Подкасты РИА (573)
18 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/06/06/1032566866.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210718/1032863060/-StrakhiOshibki-Boyus-lyudi-uznayut-chto-ya-sidel.html

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио
"Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?

Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведёт новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.

01:20 "В мыслях, в тюрьме все было романтично и прекрасно"

04:50 "На свободе я понял, что не умею жить по-другому"

05:50 "Все было хорошо, до тех пор, пока я не пригласил друзей из своей прошлой жизни"

08:05 Как удалось прервать порочный круг?

14:25 История Вячеслава - это исключение или правило?

19:00 Как бывшему заключенному говорить о своем прошлом?

21:30 Как правильно относиться к своему опыту?

 

Темы:
Подкасты РИА (573)

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Новости
Все новости
Все новости
Мультимедиа
Дом гортензии: ткуарчалский цветник
В самом расцвете: ткуарчалские гортензии
График выплат российских пенсий в Абхазии: июль


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться