"Страхи/Ошибки": боюсь, люди узнают, что я сидел

Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.

Радио "Страхи/Ошибки". Боюсь, люди узнают, что я сидел

"Раньше я думал, что жить честно невозможно". Люди, которые меняют образ жизни после "срока" часто боятся рассказать о своем прошлом - работодатели не трудоустраивают, а общество относится настороженно. Стоит ли говорить о своей судимости? С другой стороны, стоит ли окружающим верить бывшему заключенному?

Историю Вячеслава, который отсидел в тюрьме, прошел реабилитационный центр и 4 года ведёт новую жизнь разбираем с директором фонда "Диакония", врачом-наркологом Еленой Рыдалевской и лайф-коучем, кандидатом медицинских наук, врачом-психиатром, психотерапевтом Ильей Пучковым.

01:20 "В мыслях, в тюрьме все было романтично и прекрасно"

04:50 "На свободе я понял, что не умею жить по-другому"

05:50 "Все было хорошо, до тех пор, пока я не пригласил друзей из своей прошлой жизни"

08:05 Как удалось прервать порочный круг?

14:25 История Вячеслава - это исключение или правило?

19:00 Как бывшему заключенному говорить о своем прошлом?

21:30 Как правильно относиться к своему опыту?