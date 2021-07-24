Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет: о букве Щ и ее сложностях

﻿Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает?