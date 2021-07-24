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Почему "счастье" есть, а "щастья" — нет: о букве Щ и ее сложностях

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﻿Почему нельзя писать Щ везде, где она звучит? Как из-за этой буквы пытались менять правописание? Зачем букве Щ нужен хвостик и что он обозначает?

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Почему «счастье» есть, а «щастья» — нет? О букве Щ и ее сложностях

Почему мы пишем "щука" через Щ, а "песчаный" — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках?
Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!".
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Темы:
Подкасты РИА (578)

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