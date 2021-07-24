Почему «счастье» есть, а «щастья» — нет? О букве Щ и ее сложностях
Почему мы пишем "щука" через Щ, а "песчаный" — нет? Как произносится звук Щ в разных регионах России? Откуда взялась буква Щ в нашем алфавите и какая она в других языках? Эпизод сделан при поддержке ежегодной просветительской акции "Тотальный диктант" в рамках совместного проекта "Как это тотально!". Слушайте подкасты РИА Новости.
На российской военной базе Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии состоялись торжественные мероприятия по случаю празднования 103-й годовщины Краснодарской Краснознаменной Орденов Кутузова, Жукова и Красной звезды российской военной базы ЮВО.