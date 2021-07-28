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© Foto / предоставил Эльшан Манафов

Политолог рассказал об изменениях международных отношений после пандемии

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После пандемии мы увидим натянутые отношения между Соединенными Штатами Америки и Китаем, отметил политолог Эльшан Манафов.

Радио
Политолог рассказал об изменениях международных отношений после пандемии

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выразил мнение, что мир после пандемии COVID-19 станет более опасным.

Заявления европейского чиновника содержат новые геополитические реалии борьбы за влияние среди мировых гигантов после пандемии, сказал Sputnik Азербайджан политолог Эльшан Манафов.

"Несомненно, некоторые мировые державы заинтересованы в распространении вируса. После пандемии мы увидим натянутые отношения между США и Китаем. Примечательно также, что ранее в израильских СМИ сообщалось, что Иран близок к обладанию ядерным оружием. Если какие-либо шаги будут предприняты против Ирана, вполне вероятно, что Иран сможет адекватно отреагировать, учитывая период власти консерваторов. Что касается России, реализуя проект "Северный поток-2" под руководством Путина, она добилась геополитической победы в противостоянии с Западом", - отметил Манафов.

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