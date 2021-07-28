Политолог о словах Байдена о "проблемах Путина": мифы и реальность редко совпадают

Президент США Джо Байден заявил о наличии "проблем" у российского лидера Владимира Путина. В эфире радио Sputnik кандидат политических наук Дмитрий Журавлев высказал свое мнение на этот счет.

Радио Политолог о словах Байдена о "проблемах Путина": мифы и реальность редко совпадают

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть "проблемы".

"Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней", – сказал Байден в ходе выступления в штаб-квартире офиса Национальной разведки.

Американский лидер утверждает, что Россия в экономике опирается только на нефть и ядерное оружие. При этом Байден затруднился определить экономические показатели России в мировых масштабах.

В эфире радио Sputnik научный руководитель Института региональных проблем, доцент Финансового университета при Правительстве РФ, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев прокомментировал заявление.

"Господин Байден, как всегда, знает все, но не точно. Это у него свойство такое: он все время что-то путает. Россия не опирается в своей экономике исключительно на нефть и газ. У нас есть целый ряд других отраслей, в том числе высокоточных. Например, атомная отрасль. Россия строит атомные электростанции не только на своей территории, но и за рубежом. У нас есть авиастроение, кораблестроение и еще ряд передовых отраслей. Об этом господин Байден, наверное, тоже не помнит. Говоря о "проблемах Путина", Байден говорит, скорее, о привычном для Америки мифе о России, как о "бензоколонке всего мира". Но мифы и реальность редко совпадают. Жаль, что президент США настолько погружен в миф – ему будет очень трудно находить разумные решения", – сказал Дмитрий Журавлев.

По его мнению, Байден озвучил то, что от него хотели услышать американские элиты.

"Думаю, он озвучил мечту американской элиты о "крахе российской экономики". Помните, господин (экс-президент США Барак) Обама обещал разорвать российскую экономику в клочья? Вот уже третий президент США меняется, а российская экономика все существует. И обратите внимание на место, где Байден это говорил. Разведывательное сообщество всегда наиболее воинственно, для них война никогда не кончается, она идет и в мирное время. Так что он говорил то, что от него хотели услышать", – заключил политолог.