Такие обстоятельства: Пилия о притоке денежных средств в Абхазию

Радио Такие обстоятельства: Пилия о притоке денежных средств в Абхазию

В первом полугодии 2021 года приток денежных средств в Абхазию увеличился на 6,6 миллиарда рублей. Такой информацией поделился Нацбанк республики на своем официальном сайте. Какие факторы способствуют такой положительной динамике и чего еще ждать по притоку средств в связи тем, что нынешний курортный сезон бьет рекорды, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора экономико-правового департамента Национального Банка Леон Пилия.

По его словам, разница в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, существенная.

"Экономика Абхазии не изолирована от мировой экономики. У нас она в значительной степени интегрирована в экономику Российской Федерации. Мы торгуем и с другими странами. В данном контексте банковская отрасль отражает эту экономическую активность в виде движения денежных средств. Оборот денежных средств складывается из притока в республику, который в первую очередь возникает при экспортных операциях. На примере Абхазии можем говорить об экспорте сельхозпродукции, вино-водочной продукции, в значительной степени экспорта туристических услуг. Присутствуют и трансферты в виде финансовой помощи России… Анализируя периоды, мы констатируем, что экономика активизировалась. Люди, приезжая в Абхазию, снимают деньги со своих карт. В этом году тенденция, которую мы видим, отражает туристскую активность. В первом полугодии объем операций по российским картам составил 5,5 миллиарда рублей, что вдвое больше показателя прошлого года. 23 июля мы превысили годовой показатель объема операций по российским картам за прошлый год", - сказал Пилия.

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