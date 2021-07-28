Кецба рассказал, какие страховки действуют для туристов в Абхазии

О том, какие виды страхования доступны для туристов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.

Радио Профилакторий: Кецба о страховании туристов

Подробности о том, как застраховать имущество, здоровье, действует ли в Абхазии ОСАГО и где можно оформить страховку, слушайте в аудиофайле.