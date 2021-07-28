Кецба рассказал, какие страховки действуют для туристов в Абхазии

Подробности о том, как застраховать имущество, здоровье, действует ли в Абхазии ОСАГО и где можно оформить страховку, слушайте в аудиофайле.
О том, какие виды страхования доступны для туристов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.
Подробности о том, как застраховать имущество, здоровье, действует ли в Абхазии ОСАГО и где можно оформить страховку, слушайте в аудиофайле.
Бригада медиков вылетела в высокогорное Псху для проведения ПЦР-тестов жителям села в четверг 29 июля.
Сильные ливневые дожди обрушились на Абхазию в ночь на 27 июля, в результате несколько рек вышли из берегов и подтопили дома жителей близлежащих домов.
Среди инфицированных преобладают люди среднего возраста, за последнюю неделю инфекция выявлена у 144 детей до 17 лет.
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