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Кецба рассказал, какие страховки действуют для туристов в Абхазии

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210728/1032936786/Ketsba-rasskazal-kakie-strakhovki-deystvuyut-dlya-turistov-v-Abkhazii.html

О том, какие виды страхования доступны для туристов в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказал заместитель директора компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба.

Радио
Профилакторий: Кецба о страховании туристов

Подробности о том, как застраховать имущество, здоровье, действует ли в Абхазии ОСАГО и где можно оформить страховку, слушайте в аудиофайле.

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