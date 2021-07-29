Ответ инфекциониста Волочковой про рак и ВИЧ от вакцины против COVID: лучше танцуйте

Известный российский инфекционист, доктор медицинских наук Евгений Тимаков прокомментировал резкое заявление балерины Анастасии Волочковой о том, что прививки от коронавируса якобы могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний и ВИЧ.

Радио Ответ инфекциониста Волочковой про рак и ВИЧ от вакцины против COVID: лучше танцуйте

Ранее балерина заявила, что отказывается прививаться, опасаясь последствий, и сослалась при этом на неких "западных исследователей". Нужно понимать механизмы того, как воздействуют вакцины, чтобы говорить такие вещи, и быть хотя бы биологом, ответил на слова артистки известный российский врач-инфекционист, доктор медицинских наук Евгений Тимаков.

Что касается ВИЧ-инфекции, это совершенно другой вирус, его появление в организме никаким образом не связано с вакцинацией от коронавируса, сказал Тимаков.

Если только теоретически предположить, что вакцина будет настолько снижать иммунитет, что будут возникать такие иммуносупрессивные состояния, что будет ВИЧ развиваться, но для этого нужно сначала подцепить этот ВИЧ, все же нужно вести специфический образ жизни, чтобы заразиться ВИЧ-инфекцией, рассуждает медик.

"По поводу онкологических заболеваний – у вакцины нет механизма воздействия на иммунную систему человека таким образом, чтобы угнетать наш иммунитет, это первое. Во-вторых, она имеет точечное приложение. Ни один аденовирус не вызвал ни онкологического заболевания, ни ВИЧ-инфекции. Я имею ввиду настоящий, агрессивный, боевой аденовирус, не тот "кастрированный", который не может у нас размножаться в организме", ― пояснил Тимаков.

Ряд вопросов к вакцинам от COVID действительно есть, отметил врач, поскольку у них, как и у любых других лекарственных средств, есть определенные побочные эффекты, о которых уже широко известно.

"Скажу по секрету, что сейчас исследований по поводу вакцин от коронавируса, которые используются в мире, гораздо больше, чем проведено за несколько десятков лет использования остальных вакцин. Мы вакцины изучили вдоль и поперек. Мы не знаем только, сколько будут действовать эффективно эти вакцины. Мы не знаем, как они будут действовать на другие мутации, и какие будут мутации в дальнейшем. И мы не знаем теоретически отсроченных предположительных каких-то влияний", ― рассказал Тимаков.

А то, что коронавирус реально вызывает иммунную супрессию, и эти люди часто болеют онкологическими заболеваниями, это уже другой момент, это действительно так, подтвердил врач.