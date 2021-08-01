Барциц рассказал, как попасть туристу на "Абхазское застолье" в селах республики
Профилакторий - программа о том, как правильно и хорошо отдохнуть. На этот раз советами как можно провести время гостям республики, которых интересует сельский туризм, поделился замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.
В Абхазии прошли ливневые дожди, которые нанесли большой ущерб жителям республики, сложной остается ситуация с COVID-19, депутаты Парламента рекомендуют усилить ограничительные меры в связи с этим, президент Аслан Бжания отправился в Москву.