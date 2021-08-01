Барциц рассказал, как попасть туристу на "Абхазское застолье" в селах республики

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Как можно провести время гостям республики, которых интересует сельский туризм, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.