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Барциц рассказал, как попасть туристу на "Абхазское застолье" в селах республики

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210801/1032950083/Bartsits-rasskazal-kak-popast-turistu-na-Abkhazskoe-zastole-v-selakh-respubliki.html

Как можно провести время гостям республики, которых интересует сельский туризм, об этом в эфире радио Sputnik рассказал замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.

Радио
Барциц рассказал, как попасть туристу на "Абхазское застолье" в селах республики

Профилакторий - программа о том, как правильно и хорошо отдохнуть. На этот раз советами как можно провести время гостям республики, которых интересует сельский туризм, поделился замминистра туризма Абхазии Астамур Барциц.

Подробности слушайте в аудиофайле.

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