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Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

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Подкасты РИА (582)
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Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают, и опасности, которыми могут грозить человечеству.

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Научная жара! Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько  неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?

Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.

РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Темы:
Подкасты РИА (582)

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