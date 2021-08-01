Расизм и неравенство: опасности искусственного интеллекта

Технологии искусственного интеллекта улучшают и упрощают любую сферу жизни, где бы они не использовались. Почему доступ к такой важной технологии настолько неравномерен? Кто и зачем ограничивает компании и даже целые страны в использовании ИИ? Как неправильное использование искусственного интеллекта способствует развитию неравенства и стереотипов?
Разобраться в этих вопросах помог Максим Фёдоров - вице-президент в области искусственного интеллекта и математического моделирования Сколтеха.
РИА Новости и Сколковский институт науки и технологий представляют летний образовательный проект "Научная жара", в котором молодые и успешные ученые рассказывают о последних веяниях и достижениях науки в России и мире, объясняют простыми словами сложные вещи, доказывают.
Слушайте подкасты РИА Новости.