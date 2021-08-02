Ахба о погоде в первой половине августа: напомнит июль

О том, какой будет погода в первой половине августа, в эфире радио Sputnik рассказала главный специалист-метеоролог Госкомитета Абхазии по экологии Лариса Ахба.

Радио Ахба о погоде в первой половине августа : напомнит июль

Летние месяцы июль и август по своим погодным факторам существенно не отличаются друг от друга, рассказала синоптик Лаиса Ахба.

"Первая половина августа будет примерно такой же, как и первая половина июля. Главными погодообразующими факторами для этих месяцев являются местные циркуляционные процессы. Среднесуточные температуры августа, также как и в июле, 23-24 градуса. Максимальные температуры могут быть от 32 до 37 градусов. Осадков продолжительных в первой половине месяца мы не наблюдаем. 5 августа возможны локальные осадки, с 8 на 9 августа возможны небольшие осадки", - сказала Ахба.

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