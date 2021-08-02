Биолог рассказал, когда можно и нельзя смешивать разные вакцины от COVID

Радио Биолог рассказал, когда можно и нельзя смешивать разные вакцины от COVID

Таких случаев пока не очень много, сложно спрогнозировать, что получится, если вы сегодня сделали прививку "Спутником", а через две недели применили Pfizer или Moderna, отметил в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник МГУ им. М.В. Ломоносова, молекулярный биолог Максим Скулачев, добавив, что это "очень интересный научный эксперимент".

"Скорее всего, вторая прививка пройдет просто так, потому что у вас и так уже активирован иммунитет, и активировать его против коронавируса до бесконечности невозможно. Действие будет довольно глупое… Из возможных плохих последствий единственное, что я бы мог предположить, что уже к третьей-четвертой прививке ваш организм может сказать, что все, знаете, уже надоели со своим коронавирусом, я не буду на него реагировать", ― объяснил Скулачев.

По мнению эксперта, с таким подходом к прививкам есть риск уменьшить свою защищенность, "мы же не знаем, сколько еще будет продолжаться эта эпидемия, и сколько прививок нам понадобится".

Что касается ревакцинации, которую врачи рекомендуют делать через полгода после предыдущей прививки, несмотря на количество антител в организме, "это правильная идея", отметил Скулачев.

"Про это уже есть данные. На самом деле нельзя было это вычислить заранее… По статистике получается, что после одного такого укола ревакцинации вероятность заражения опять снижается до очень низкой даже этим новым противным "дельта"-штаммом, который, к сожалению, с большей вероятностью преодолевает вакцинную защиту. Когда защита свежая после ревакцинации, она работает лучше, и уровень антител выше, хотя не все в антитела упирается, вы будете более защищены, поэтому это хорошая идея", ― сказал Скулачев.