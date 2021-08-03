Джикирба рассказал, как выбрать настоящую абхазскую аджику

Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
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Какая она настоящая абхазская аджика и как выбрать качественный продукт, в эфире радио Sputnik рассказал, Рауф Джикирба, директор компании "Абхазпродукт", производитель аджики.
Профилакторий: школа отдыха для гостей Абхазии. Программа о том, как не разочароваться в путешествии и отдохнуть с умом.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 141 человека из 547 протестированных в Абхазии.
Вице-премьер, министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями бизнеса в сфере продажи топлива.
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