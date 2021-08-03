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Джикирба рассказал, как выбрать настоящую абхазскую аджику

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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/radio/20210803/1032967576/Dzhikirba-rasskazal-kak-vybrat-nastoyaschuyu-abkhazskuyu-adzhiku-.html

Какая она настоящая абхазская аджика и как выбрать качественный продукт, в эфире радио Sputnik рассказал, Рауф Джикирба, директор компании "Абхазпродукт", производитель аджики.

Радио
Джикирба рассказал, как выбрать настоящую абхазскую аджику

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Подробности слушайте в аудиофайле.

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