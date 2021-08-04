Коктыш о тенденциях в современной журналистике: плохое точно прочтут

Почему современные зрители и читатели больше интересуются событиями с негативной окраской и только потом воспринимают новости об успехах и достижениях в какой-либо сфере? Об изменениях тенденции в журналистике рассуждает политический эксперт Кирилл Коктыш.

Радио Коктыш о тенденциях в современной журналистике: плохое точно прочтут

Нередко современные журналисты в попытках удержать интерес аудитории отдают приоритет неким негативным посылам, серьезно рискуя при этом утратить смысл информации за формой ее преподнесения, на эту тему в студии радио Sputnik рассуждает российский политический эксперт, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.

"Во-первых, это недостаток журналистского образования. Сегодняшние издержки, когда "ради красного словца можно продать родного отца". Когда в первую очередь берутся хлесткие вещи, выносятся вперед, потому что их точно прочитают, про плохое точно услышат, а хорошее в качестве довеска", ―сказал Коктыш.

Такой недостаток преподнесения информации чаще характерен для западной школы журналистики, и по мнению эксперта, "с этим нужно что-то делать, потому что свою школу нужно восстанавливать, она в изрядной степени пострадала и мало где сохранилась".

"С другой стороны, в 30-е годы прошлого века был бы ответ вредительству. Осознанное вредительство ― внутренняя фронда, которая тут же выжигалась бы каленым железом. Тоже вариант, который нельзя сбрасывать со счетов… Смыслы транслировались совершенно другие, и понятно, что чернушные смыслы не несут в себе какого-то конструктивного потенциала", - сказал Коктыш.

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