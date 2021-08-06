Гражданин и начальник: Соломко о проблеме лесозаготовок и восстановлении лесов Абхазии

Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко в эфире радио Sputnik рассказал, как заготавливается лес абхазскими лесхозами, какова роль экологов в этом процессе и почему, по его мнению, лес вырубается, а эффекта для бюджета нет.

Радио Гражданин и начальник: Соломко о проблеме лесозаготовок и восстановлении лесов Абхазии

Министр экономики Кристина Озган провела совещание с представителями Государственного управления лесного хозяйства, Государственного комитета по экологии и директорами лесхозов. На совещании говорилось о том, что объем лесосечного фонда, утверждаемый ежегодно кабмином, не осваивается лесхозами, объем экспорта ежегодно снижается и за последние годы сократился вдвое. Лесхозы задолжали бюджету почти 90 миллионов рублей, а потребности местного рынка не удовлетворены даже на 10%.

Неконтролируемых рубок в связи с сокращением поставок леса из России в Абхазии не произойдет, такое мнение высказал эколог в беседе на радио.

"У нас не такая большая территория, проконтролировать это все можно. На сегодняшний день все рубки с начала года запрещены, Кабмин еще не давал распоряжение о рубках этого года, если вывозится древесина, то это заготовки прошлого года", - проинформировал Соломко.

Зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии рассказал, как заготавливается лес абхазскими лесхозами, какая схема, и какова роль экологов в этой схеме.

Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.