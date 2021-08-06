Эксперт об инициативе "Признай Крым": не надо ломиться в открытые двери

Насколько уместна сейчас инициатива ряда общественных деятелей "Признай Крым" и не спровоцирует ли она новую волну санкций в отношении Беларуси, рассказал председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Беларуси Андрей Геращенко.

Радио Эксперт об инициативе "Признай Крым": не надо ломиться в открытые двери

В рядах приверженцев углубления интеграции Беларуси и России появилась инициатива, касающаяся официального признания Крыма руководством Беларуси, однако ситуация с этой инициативой не так проста, рассказывает собеседник Sputnik - председатель Координационного совета организаций российских соотечественников в Беларуси (КСОРС) Андрей Геращенко.

"Буквально 2 или 3 дня назад "Гражданское согласие" и их союзники, пока не зарегистрированная партия "Отечество", оргкомитет "Бессмертного полка" и еще ряд других организаций выступили с инициативой проведения массовой кампании "Признай Крым". У меня эта инициатива вызывает определенные вопросы. Крым - это часть Российской Федерации, это не какое-то государство, и поэтому признавать Крым довольно странно в той части, что необходимо признавать территориальную целостность и субъектность России в целом, что Беларусь и так делает, являясь членом Союзного государства", - рассуждает Геращенко.

По мнению собеседника Sputnik, сейчас громко поднимать вопрос признания русского Крыма - значит усиливать риски, связанные с санкционным давлением, чем дополнительно осложнить и так непростую экономическую ситуацию в Беларуси.

"Насколько я знаю, РФ ничего не требует от Беларуси в этом плане, и было бы странно, если бы просто небольшая группа общественников взяла на себя право что-то требовать, и тем более давать какие-то оценки тому, каким Беларусь является союзником. А так, конечно же, я еще в 2014 году приветствовал решение референдума о возвращении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации. Крым - это русская земля и часть Союзного государства России и Беларуси", - сказал эксперт.