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План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи

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Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.

Радио
План Даллеса, рептилоиды и отрицание ВИЧ: как мыслят конспирологи?

План Алена Даллеса и зловещий фонд Сороса: в какие теории заговоров верят россияне и американцы? Слепая вера, агрессивное отрицание и когнитивные искажения: как работает мышление конспиролога? Параной, нарциссизм и мистическое мышление: каков портрет типичного конспиролога? Об анатомии "Теорий заговора" рассказал психолог Иван Хватов.

3:29 "Анатомия" теории заговора: что такое конспирология и из чего состоит?

8:44 Инопланетяне и секта 54-х летней домохозяйки из США.

10:21 Как можно вычислить конспиролога? Набор сторонника теорий заговора: паранойя, нарциссизм, эгоцентризм , Макиавеллизм, шизотипическое расстройство и мистическое мышление.

20:41 Три группы мотивов, которые движут сторонниками теорий заговора. Быстрое и медленное мышление: какое из них нас подводит?

28:59 “Человек имеющий семью к группе риска чаще всего не относится”. Как выглядит портрет классического конспиролога? "Религия защищает от теорий заговора".

35:51 План Аллена Даллеса: почему эта теория заговора стала так популярна в России. Фонд Сороса - одна из мишеней американских конспирологов.

43:25 Спорить или молчать: как вести себя, если ваши близкие стали сторонниками теории заговора? Проблема “отцов и детей”.

50:08 Как переубедить конспиролога и возможно ли это вообще? Стресс, кризис среднего возраста и переходный возраст: когда человек наиболее подвержен поддаться теории заговора?

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Подкасты РИА (584)

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