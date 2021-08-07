Как развить в детях ответственность: хотя бы за порядок в своей комнате

Подкаст о том, как быть родителем и не спятить. Ищем ответы на самые трудные вопросы о рождении и воспитании детей. Партнер подкаста – образовательная онлайн-платформа "Учи.ру".

Радио Как развить в детях ответственность? Хотя бы за порядок в своей комнате

Ребенок не убирается в своей комнате? Пошел покупать брюки для школы, а купил рваные джинсы? Уроки делает только «из-под палки»? Как и любому другому навыку, ответственности можно научить. Но при условии, что родители тоже обладают этим умением. Как передать ребенку понимание последствий своих действий (и бездействий) - объясняют эксперты подкаста.

Как воспитать в детях ответственность и научить их навыку принятия решений? Рассказывают эволюционный психолог, заведующим Центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа Иван Хватов и директор Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Наталья Агре.

02:50 С какого возраста ребенок понимает, что такое ответственность?

04:55 О родительской гиперопеке

07:25 Как передать ребенку обязанности по уборке в своей комнате?

09:10 Понятие о последствиях своих действий или бездействий

10:00 Семейные правила, которые помогут привить ребенку ответственность

15:00 "С дошкольного возраста я ни разу не открывала дневник моих детей"

17:00 "Чтобы ребенок к вам сам подходил за помощью с учебой, у вас должны быть уважение, и выдержка"

28:25 "Мы относимся к детям, как к объекту, а надо …"

32:00 "Дети - это не борщ, нет рецепта по воспитанию"

32:35 Как привить ценностные ориентиры

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