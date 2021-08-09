Инфекционист назвал самые серьезные осложнения после прививок от COVID

Осложнения, которые возникают у людей после вакцинации от коронавируса - от аллергических реакций до проблем с сердцем, напрямую связаны со степенью очистки вакцин, отмечает известный российский инфекционист, доктор медицинских наук Евгений Тимаков.

Радио Инфекционист назвал самые серьезные осложнения после прививок от COVID

Вакцина "Спутник V" имеет более безопасный профиль в сравнении с другими векторными вакцинами, и связано это с более высокой, трехступенчатой степенью очистки российской вакцины, отметил инфекционист.

"Основные проблемы, которые связаны с осложнениями, это степень очистки вакцины от питательной среды, на которой она выращивалась. Вот эта питательная среда вызывает осложнения. И в данный момент у нас реакций меньше, чем на зарубежные (вакцины ― примеч.)", - отметил Тимаков.

Среди побочных эффектов, которые могут возникать после вакцинации, врач назвал синдром Гийена – Барре – это аутоиммунное заболевание нервной системы, представляющее собой восходящий паралич. По словам Тимакова, связь этого синдрома с прививкой официально не доказана, однако были замечены три случая на миллионы доз сделанной вакцины.

"Миокардиты - совсем единичные случаи. Это анафилактические шоки – где-то один на миллион случаев, аллергические реакции на вакцину. Отеки Квинке бывают на вакцину, но процент их очень небольшой. Ни одного случая тромбообразования, связанного с вакциной "Спутник V", на самом деле во всех этих испытаниях выявлено не было. Но понимая, у других компаний – AstraZeneca, Johnson & Johnson, у китайских вакцин были зарегистрированы эти случаи тромбозов, мы предполагаем, что от них все-таки лучше перестраховываться", - рассказал Тимаков.

Самое частое осложнение после вакцинации, по словам врача, это гриппоподобный синдром, повышение температуры, мышечные и головные боли. В зависимости от возрастной группы фиксируется от 30 до 70% случаев реакции пациентов на первый или второй компонент вакцины. И чем старше человек, тем этих реакций меньше, в возрасте более 50 лет вакцина переносится легче, рассказал Тимаков.

"И еще серьезные случаи были выявлены - это миелиты, это различные воспаления спинного мозга, связанные с инфекционной патологией и воздействием какого-то агрессивного фактора, такие единичные случаи также были, и это тоже нужно иметь ввиду", - посоветовал Тимаков.

Нередки после прививок различные сосудистые реакции, отметил инфекционист. Например, сразу после вакцинации может начаться головокружение, из-за чего лучше оставаться под наблюдением врача. Также появляется повышенная утомляемость. Зачастую бывает повышенная температурная реакция в течение двух недель после вакцинации, добавил медик.