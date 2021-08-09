Инфекционист назвал самые серьезные осложнения после прививок от COVID

Вакцина "Спутник V" имеет более безопасный профиль в сравнении с другими векторными вакцинами, и связано это с более высокой, трехступенчатой степенью очистки российской вакцины, отметил инфекционист.
"Основные проблемы, которые связаны с осложнениями, это степень очистки вакцины от питательной среды, на которой она выращивалась. Вот эта питательная среда вызывает осложнения. И в данный момент у нас реакций меньше, чем на зарубежные (вакцины ― примеч.)", - отметил Тимаков.
Среди побочных эффектов, которые могут возникать после вакцинации, врач назвал синдром Гийена – Барре – это аутоиммунное заболевание нервной системы, представляющее собой восходящий паралич. По словам Тимакова, связь этого синдрома с прививкой официально не доказана, однако были замечены три случая на миллионы доз сделанной вакцины.
"Миокардиты - совсем единичные случаи. Это анафилактические шоки – где-то один на миллион случаев, аллергические реакции на вакцину. Отеки Квинке бывают на вакцину, но процент их очень небольшой. Ни одного случая тромбообразования, связанного с вакциной "Спутник V", на самом деле во всех этих испытаниях выявлено не было. Но понимая, у других компаний – AstraZeneca, Johnson & Johnson, у китайских вакцин были зарегистрированы эти случаи тромбозов, мы предполагаем, что от них все-таки лучше перестраховываться", - рассказал Тимаков.
Самое частое осложнение после вакцинации, по словам врача, это гриппоподобный синдром, повышение температуры, мышечные и головные боли. В зависимости от возрастной группы фиксируется от 30 до 70% случаев реакции пациентов на первый или второй компонент вакцины. И чем старше человек, тем этих реакций меньше, в возрасте более 50 лет вакцина переносится легче, рассказал Тимаков.
"И еще серьезные случаи были выявлены - это миелиты, это различные воспаления спинного мозга, связанные с инфекционной патологией и воздействием какого-то агрессивного фактора, такие единичные случаи также были, и это тоже нужно иметь ввиду", - посоветовал Тимаков.
Нередки после прививок различные сосудистые реакции, отметил инфекционист. Например, сразу после вакцинации может начаться головокружение, из-за чего лучше оставаться под наблюдением врача. Также появляется повышенная утомляемость. Зачастую бывает повышенная температурная реакция в течение двух недель после вакцинации, добавил медик.