Лютахина рассказала об особенностях сезона грибов в Абхазии и где их больше всего

О раннем начале грибного сезона в Абхазии, какие виды грибов сейчас есть, как выбрать съедобные, и что из них можно приготовить, в эфире радио Sputnik рассказала биолог, грибник-любитель Надежда Лютахина.

Радио Лютахина рассказала об особенностях сезона грибов в Абхазии и где их больше всего

Сейчас непонятна волна грибов, потому как обычно их собирают в конце августа, в начале сентября, сказала Лютахина в интервью радио.

"После обильных дождей, и ураганов, от которых мы терпели бедствия, леса наполнены влагой. Пройти по ним иногда сложно, там, где я собираю грибы, можно пройти только по волчьим тропам, все остальное - заболоченные места, реально по грудь можно утонуть. Опытным грибникам нужно обращать внимание, куда они заходят, в какие места, если они видят кучку костей коровы, значит они попали на территорию волков, надо быть очень бдительным и осторожным", - рассказала Лютахина.

Опытный грибник открыла секретные места, где по Абхазии можно набрать больше всего грибов.

"У нас есть поле, где грибы можно косить косой, это Псху. Есть места в районе Кындыг, уходящие в сторону гор, все овраги там усеяны грибами, но только там встречаются дикие кабаны, и там очень страшно. Очамчырский район - он очень грибной", - подчеркнула Лютахина.

Какие еще места в республики богаты грибами, что можно приготовить из них, и в чем их польза, можно узнать, послушав аудиофайл.