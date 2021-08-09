Тарасов: события в Афганистане развиваются по драматическому сценарию

"Талибан"* предостерегает США от вмешательства в дела Афганистана, заявили в политофисе движения. В эфире радио Sputnik политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов высказал предположение, что талибы готовятся штурмовать Кабул.

Радио Тарасов: события в Афганистане развиваются по драматическому сценарию

Радикальное движение "Талибан"* предостерегло США от вмешательства в дела Афганистана. Официальный представитель политофиса талибов заявил, что "никакого соглашения о прекращения огня в Афганистане нет", а в происходящем виновато само правительство этой страны, которое и "начало войну в ряде провинций". Действия "Талибана"* – это "реакция на нападения" со стороны военных, утверждает он.

Афганские военные провели масштабную операцию в провинциях Кандагар, Герат, Гильменд, Пактия и других. Как сообщило Минобороны Афганистана в Twitter, за сутки ликвидированы 679 боевиков, еще 161 человек ранен.

В субботу стало известно, что бомбардировщики B-52 Stratofortress США нанесли авиаудары по объектам талибов в столице провинции Джаузджан Шибергане. По данным афганской стороны, было уничтожено более 200 боевиков, а также свыше ста транспортных средств, большое количество оружия и боеприпасов.

Политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов прокомментировал ситуацию в эфире радио Sputnik.

"События в Афганистане развиваются по драматическому сценарию. Американцы нанесли удар на севере Афганистана по военным подразделениям "Талибана"*. Сейчас талибы воюют практически во всех регионах страны, оттесняя правительственные войска. Появляются признаки гражданской войны, и складывается впечатление, что талибы готовятся штурмовать Кабул. По официальным данным, на стороне властей 300 тысяч военных, а "Талибан"* насчитывает 100 тысяч. Однако, когда в Афганистане более 48 процентов провинций переходит на сторону талибов, официальные власти капитулируют", – сказал Станислав Тарасов.

По его мнению, есть единственное условие для нормализации ситуации.

"США вроде бы пытаются стимулировать стороны к переговорам, создать коалиционное правительство, а с другой стороны, наносят удары по подразделениям "Талибана"*. Это свидетельствует о полном провале американской политики на этом направлении. И теперь выход из этой ситуации может быть только в создании международной коалиции с участием России и Китая, Пакистана, может, даже и Турции. Для того, чтобы хотя бы определить условия мирного сосуществования противостоящих политических сил. Если этого не произойдет, то надо готовиться к самому худшему сценарию развития событий в регионе", – считает Станислав Тарасов.